وسيم عيسى: مشروع قمر تدريب الجامعات يهدف إلى نشر علوم الفضاء بين طلاب

كشف المهندس وسيم عيسي، مدير مشروع قمر تدريب الجامعات بوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل إطلاق القمر الصناعي الأول للجامعات.

وقال عيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" الوكالة تتبنى مشروع قمر تدريب الجامعات، والتي تهدف إلى نشر علوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية عن طريق عرض إنشاء قمر صناعى يشارك فيه كل طلاب الجامعات المنضمين والقمر الصناعى يتكون من أنظمة فرعية.



وأشار إلي أنه يتم إخراج قمر صناعى صغير كامل بالتعاون بين الوكالة وطلاب الجامعات، لافتا إلي أنه على مدار 5 سنوات بنجاح عملنا أكثر من قمر صناعى وتم تعريف الطلاب بصورة سهلة ما هو القمر الصناعى وما هو الذي يجب فعله للحصول على علوم الأقمار الصناعية.

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تفاصيل إطلاق القمر الصناعي الأول للجامعات العام المقبل ..فيديو

كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل إطلاق القمر الصناعي الاول للجامعات العام المقبل.

وقال القوصي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز": "تم التعاقد اليوم مع الجانب الياباني لإطلاق قمر الجامعات العام المقبل لتدريب الشباب وتأهيلهم علي أعلي مستوي".



وتابع القوصي كاشفا تفاصيل قمر الجامعات الذي شارك فيه مجموعة من طلاب الجامعات: "القمر الصناعي من نوع كيوب سات وهو ما يعني أن حجمه 10 سم في 10 سم، ويزن حوالي 1,3 كيلوجرام، وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد، وتم تزويده بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض، وسيتم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية على مدار 450 كيلو، وعمره الافتراضي من 4 أشهر حتى العام.​

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلي أن الوكالة قدمت الدعم الكامل للطلاب المشاركين بالمشروع سواء من الناحية العلمية والتقنية بمشاركة متخصصين في مختلف المجالات من أعضاء الوكالة كما قدمت كذلك الدعم المالي لتلك المشروعات المتميزة.