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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي يشيد بدعم فرج عامر ويكشف كواليس الدقائق الحاسمة أمام المصري

أحمد سامي
أحمد سامي

تحدث أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن فوز فريقه على المصرى البورسعيدي مساء أمس، وقال "أود أن أتوجه بالشكر للاعبين علي ما بذلوه من جهد خلال المباراة مما اسفر عن خروج سموحة فائزا بثلاث نقاط غالية.

 

وقال سامى أتوجه بالشكر للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة دائم الدعم للجهاز الفني واللاعبين.


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة علي نظيره فريق النادى المصرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.


وأشار إلى أنه يتطلع إلى مركز أفضل من الرابع ، وتمنى أن يختتم الموسم الحالي في المركز الموسم في المركز الثالث.


وأكد أنه علي الرغم من ما حدث بخصوص المشاركة في البطولة الكونفيدرالية إلا أن الروح لازالت موجودة لدى اللاعبين  مشيرا إلي أن سموحة تعرض للظلم وفي ذلك الشأن.


وكشف أحمد سامي عن كواليس الدقائق الحاسمة من زمن اللقاء وقال : التحرك بدون كرة كان كلمة السر في فوز سموحة علي المصرى.

سموحة المصري فرج عامر

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