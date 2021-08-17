ننشر أماكن توزيع القوافل المتنقلة للقاح كورونا بالإسماعيلية

تواصل صحة الإسماعيلية، الثلاثاء، تنظيم الفرق المتنقلة لتطعيم لقاح فيروس كورونا بالإسماعيلية، بمختلف المواقع الميدانية والخدمية.



وأوضحت مصادر طبية بصحة الإسماعيلية، استمرار تقديم خدمة التسجيل والتواصل المجتمعى والتطعيم الفورى يوميا لجميع المواطنين فوق سن 18 سنة فقط، بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى.



وكشفت المصادر الصحية، عن أماكن تنظيم فرق التطعيم المتنقلة، والتي من المقرر أن تنطلق صباح اليوم الثلاثاء وحتى التاسعة مساء أمام مسجد المطافى بالإسماعيلية، ووحدة ك 17 بالقنطرة غرب وبجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.



وأشارت المصادر إلي استمرار العمل بمركز اللقاح بالمجمع الطبى بالإسماعيلية "رسائل"، ومركز شباب الشيخ زايد لتطعيم واستخراج شهاده ال QR-code للمسافرين للخارج.

وكان الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أجرى جولة تفقدية، للفرق المتنقلة بمنطقة الشهداء بجوار مسجد عثمان للاطمئنان على سير العمل بها.

وخلال جولة وكيل صحة اإاسماعيلية، تابع تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا حرص وزارة الصحة المصرية، علي التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث تقوم الآن الفرق المتنقلة وفرق التسجيل والتواصل المجتمعى بالتسجيل على موقع وزاره الصحه المصريه للقاح فيروس كورونا والتطعيم الفورى للمواطنين ومساعدتهم بجميع إدارات المحافظة الصحية وفى أماكن التجمعات والمديريات والمصالح الخدمية.

كما أوضح حطب، أنه تم توفير كافة الإمكانيات وتذليل أي صعوبات تواجه الفرق وتوفير الطعوم لتحقيق أكبر مستهدف ممكن وتطعيم أى مواطن فوق سن ١٨ عامت بلقاح فيروس كورونا، فضلا عن استمرار العمل بمركز اللقاح بالمجمع الطبى ومركز شباب الشيخ زايد لتطعيم واستخراج شهاده QR-code للمسافرين للخارج.

وأشاد "حطب" بإقبال المواطنين على التطعيم بالفرق المتنقلة داعيا باقى المواطنين لضرورة المبادرة بالتطعيم نظرا لأهميته القصوى، مؤكدا أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة فعالة ومجانية وجميعها حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية للتصدى لخطر الإصابة بفيروس كورونا وتحوراته.