عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أماكن توزيع القوافل المتنقلة للقاح كورونا بالإسماعيلية

الفرق المتنقلة لتطعيم
الفرق المتنقلة لتطعيم لقاح كورونا بالإسماعيلية

تواصل صحة الإسماعيلية، الثلاثاء، تنظيم  الفرق المتنقلة لتطعيم لقاح فيروس كورونا بالإسماعيلية، بمختلف المواقع الميدانية  والخدمية.
 

وأوضحت مصادر طبية بصحة الإسماعيلية، استمرار  تقديم خدمة  التسجيل والتواصل المجتمعى والتطعيم الفورى يوميا لجميع المواطنين فوق سن 18 سنة فقط، بتقديم صورة بطاقة الرقم القومى.


وكشفت المصادر الصحية، عن أماكن تنظيم فرق التطعيم المتنقلة، والتي من المقرر أن تنطلق صباح اليوم الثلاثاء وحتى التاسعة مساء أمام مسجد المطافى بالإسماعيلية، ووحدة ك 17 بالقنطرة غرب وبجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.


وأشارت المصادر إلي استمرار العمل بمركز اللقاح بالمجمع الطبى بالإسماعيلية "رسائل"، ومركز شباب الشيخ زايد لتطعيم واستخراج شهاده ال QR-code للمسافرين للخارج.

 

وكان الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية،  أجرى جولة تفقدية، للفرق المتنقلة بمنطقة الشهداء بجوار مسجد عثمان للاطمئنان على سير العمل بها.

 

وخلال جولة وكيل صحة اإاسماعيلية، تابع تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا حرص وزارة الصحة المصرية، علي التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث تقوم الآن الفرق المتنقلة وفرق التسجيل والتواصل المجتمعى بالتسجيل على موقع وزاره الصحه المصريه للقاح فيروس كورونا والتطعيم الفورى للمواطنين ومساعدتهم بجميع إدارات المحافظة الصحية وفى أماكن التجمعات والمديريات والمصالح الخدمية.

 

كما أوضح حطب، أنه تم توفير كافة الإمكانيات وتذليل أي صعوبات تواجه الفرق وتوفير الطعوم لتحقيق أكبر مستهدف ممكن وتطعيم أى مواطن فوق سن ١٨ عامت بلقاح فيروس كورونا، فضلا عن استمرار العمل بمركز اللقاح بالمجمع الطبى ومركز شباب الشيخ زايد لتطعيم واستخراج شهاده  QR-code للمسافرين للخارج.

 

وأشاد "حطب" بإقبال المواطنين على التطعيم بالفرق المتنقلة داعيا باقى المواطنين لضرورة المبادرة بالتطعيم نظرا لأهميته القصوى، مؤكدا أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة فعالة ومجانية وجميعها حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة  العالمية للتصدى لخطر الإصابة بفيروس كورونا وتحوراته.

الفرق المتنقلة كورونا الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

رئيس الاتحاد الإفريقي للكونغ فو يبحث مع هشام حطب سبل تعزيز التعاون المشترك

نايل نصار يحقق ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بسويسرا

نفعك بإيه شوبير .. مرتضى منصور يفتح النار على هشام حطب

شاهد... مرتضى منصور يتوعد هشام حطب ويشن هجوما ناريا على اللجنة الأولمبية

هل يحق لمرتضى منصور خوض انتخابات الزمالك المقبلة؟.. رئيس الأولمبية يجيب

أهانه بدون قصد.. ماذا قال تامر أمين عن «سمير غانم» وسر الهجوم عليه ؟

هشام حطب : مصر قادرة على استضافة كل الفعاليات الرياضية بفضل دعم الدولة

وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يكرمان رئيس الأنوكا .. صور

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: مصر سمحت للاجئين وطالبي اللجوء ممن انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم

فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء .. دار الإفتاء توضح

انخفاض هرمون التستوستيرون يؤثر على 40٪ من الرجال.. اكتشف الأعراض

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة مبعوثها لدى ليبيا إلى مصر

بين أيادي الرحمن.. نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة

طارق الدسوقي يخضع للعزل المنزلي بعد استقرار حالته الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

ظهور أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت طلاب 3 ثانوي الآن

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ