أحمد عبد القادر لاعب سموحة: نتطلع للمركز الثالث في الدوري

علق أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على فوز فريقه المثير على المصري البورسعيدي، وقال "الفوز محصلة عمل جماعي من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد سامى".

وأضاف عبد القادر: الفوز خطوة هامة للمضي قدما في سبيل ختام الموسم في مركز يليق بنادى سموحة، مشيراً إلى أن الفوز اليوم منح سموحة فرصة التطلع المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على نظيره فريق النادى المصرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

سجل هدف سموحة اللاعب احمد عبد القادر في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة الي النقطة 47 احتل بها المركز الرابع.