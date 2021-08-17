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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فصل التيار الكهربائي بمحيط حريق دائري المريوطية.. صور

حريق
حريق

فصلت الأجهزة المختصة، التيار الكهربائي، بمحيط الحريق الذي اندلع في سيارة وقطعة أرض فضاء ملاصقان للطريق الدائري في المريوطية.

 

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في سيارة وأمتد لقطعة أوض بها مخلفات بالقرب من الطريق الدائري في المريوطية.

 

كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف في الحادث تحسبا لوقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي اندلع بجوار الطريق الدائري في المريوطية، نشب في سيارة ربع نقل وامتد لقطعة ارض تحتوى على مخلفات وقمامة.

 

وأكدت المصادر، أن النيران ارتفعت حتى الطابق الرابع بجدار العقار الملاصق لقطعة الأرض.

 

وكان حريق هائل نشب بجوار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المريوطية في الجيزة بالقرب من الطريق الدائري.

 

وتلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا، يفيد باشتعال النيران بجوار أحد العقارات الملاصقة للطريق الدائري، بمنطقة سلم مصر الطيران في المريوطية.

 

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقار والعقارات المجاورة.

الدائري المريوطية الطريق الدائرى الجيزة

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