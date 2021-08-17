الحماية المدنية تسيطر على حريق دائري المريوطية.. صور

4 سيارات إطفاء و3 للإسعاف..

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في سيارة وقطعة أرض بجوار عقار ملاصق للطريق الدائري في المريوطية.

فيما قطعت الأجهزة المختصة التيار الكهربائي بمحيط حريق سيارة وقطعة أرض فضاء ملاصقين للطريق الدائري في المريوطية.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في سيارة وامتد لقطعة أرض بها مخلفات بالقرب من الطريق الدائري في المريوطية.

كما تم الدفع بـ ٣ سيارات إسعاف في الحادث تحسبا لوقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي اندلع بجوار الطريق الدائري في المريوطية، نشب في سيارة ربع نقل وامتد لقطعة أرض تحتوى على مخلفات وقمامة.

وأكدت المصادر، أن النيران ارتفعت حتى الطابق الرابع بجدار العقار الملاصق لقطعة الأرض.

وكان حريق هائل نشب بجوار عقار مكون من ٤ طوابق بمنطقة المريوطية في الجيزة بالقرب من الطريق الدائري.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا يفيد باشتعال النيران بجوار أحد العقارات الملاصقة للطريق الدائري بمنطقة سلم مصر الطيران في المريوطية.

وعلى الفور تم الدفع ب ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقار والعقارات المجاورة.