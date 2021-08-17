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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمتابعة الفيضان.. الرى تعقد اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان

اجتماع المجلس الاستشاري
اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة وزير الرى

عقد المجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان برئاسة السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور العديد من قيادات الوزارة، والمركز القومى لبحوث المياه ، وممثلى كافة الجهات المعنية والعديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

 

- متابعة موقف الفيضان الحالى وإجراءات الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة
 

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الفيضان الحالى ، والإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.

 

وصرح الدكتور عبد العاطى، أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي من خلال دراسة "تطوير ارصاد السد العالى" الجارى إعدادها ، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً.

 

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول المسائل والموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما، بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر واستاذة الجامعات ، مشيراً الى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان فى عام  ٢٠١٦ ، بضم العديد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.

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محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى خزان اسوان الفيضان الري

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