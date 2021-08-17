ميار الببلاوى تتعرض للإصابة فى وجهها .. تعرف على التفاصيل

نشرت الفنانة ميار الببلاوى ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلن فيه عن اصابتها مجددا فى وجهها.

وقالت ميار الببلاوى : “لله الأمر من قبل ومن بعد، وقعت من السلم وشي ورم وسنتي اتكسرت لا حول ولا قوة إلا بالله محتاجة دكتور اسنان في حدائق الأهرام ضروري".

ميار الببلاوى

دفاع عن حلا شيحة

وكانت دافعت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن الفنانة حلا شيحا، في الأزمة التي نشأت بينها وبين الفنان تامر حسني عن فيلم "مش أنا"، وتبرأها من المشاهد التي ظهرت في كل من الفيلم والفيديو كليب الخاص بالفيلم.

ونشرت ميار الببلاوي، عبر حسابها الشخصي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، كاتبة: "كنت زعلانة أوي لما حلا شالت الحجاب وكنت بدعيلها بظهر الغيب، ولما رجعت للفن حسيت إنها غير متزنة، وأنها تعرضت لصدمة ضربت أساس عقيدتها، وشجعها اللي حواليها وكأنهم كانوا بيدعموها".

وأكملت ميار الببلاوي: "حلا شيحة ذاقت حلاوة الطاعة، لحد ما تزوجت معز مسعود، وأنا أعرفه من خلال كورس كنا بناخده في بيروت في بداية حجابي مع عمرو خالد، الحب والسند مع بذرة الإيمان والتقوى ظهر على حلا".

وأوضحت ميار الببلاوي: "حلا من جواها حلو أوي، والقائمين على الفيلم ناس محترمين، ووافقت على التصوير وحصلت على أجرها، ولكن التمس لأخيك 70 عذرًا فإن لم تجد فـ 100، وأغلب ظني إن حلا شيحة عايزة تحرق مراكب العودة مرة تانية ومش قصدها أي إساءة لأي فنان".

وأنهت ميار الببلاوي قائلة: "أنا عارفة اللي فيه حلا شيحة دلوقتي، استحلفكم بالله تتفهموا موقفها وإحساسها هي عاوزة تتبرأ أمام الله من حاجة مكنتش عاوزاها، وهو القرار اللي عكس فطرتها الدينية".

برنامج جديد

وكانت أعلنت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى عن برنامجها الجديد والذى من المقرر أن يعرض على قناة الشمس وهو بعنوان “نادى النساء السرى” وهو على غرار اسم فيلم نادى الرجال السرى والذى قدمه الفنان كريم عبد العزيز.

وعلقت ميار الببلاوى ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : “دي صفحة برنامجي الجديد نادي النساء السري نداء إلى كل النساء الصفحة دي والبرنامج ده ليكي أنتي بس لأسرارك، والرجال يمتنعون تماما غير مسموح لهم بالتواجد لا فى الصفحة ولا البرنامج”.