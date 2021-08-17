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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور لها

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة  لها في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام .

 

و ظهرت ناهد السباعي في الصورة بإطلالة انيقة مما اثار اعجاب متابعيها .

 

يذكر أن ناهد السباعي شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

 

كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

ناهد السباعي التواصل الاجتماعي انستجرام دراما سينما الفن

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