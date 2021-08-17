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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشدد على رؤساء المدن بمتابعة وصيانة الطرق ورفع كفاءة الإنارة

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال اجتماعه برؤساء المدن

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لمناقشة عدد من الملفات الهامة بدائرة المحافظة، يأتي في مقدمتها، صيانة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة، بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من رؤساء الجهات المعنية.

 

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ناقش محافظ المنيا خلال الاجتماع خطة عمل اللجنة الميدانية والمشكلة بقرار رقم 586 لسنة 2020 والمختصة بالمرور والرصد الميداني للوقوف على مدى كفاءة الطرق وإنارتها لجميع مراكز المحافظة، وأكد المحافظ علي إنارة كافة الطرق الرئيسية المهمة، وتلافي كافة الأعطال المتواجدة ببعض الأعمدة والكشافات ببعض الوحدات القروية، مشدداً علي المتابعة والصيانة الدورية للطرق وتمهيدها، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرق الغير مرصوفة أو التي تحتاج لصيانة.

كما وجه محافظ المنيا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، بالتنسيق مع مسؤولي الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة ومداخل المدن، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الإنارة لتوفير عبور آمن للمواطنين وأصحاب السيارات.

 أكد محافظ المنياعلى ضرورة التفاعل مع الأهالي بنطاق مراكز وقرى المحافظة في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين، مع ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز وتشجيع المتميزين ومجازاة ومعاقبة المقصرين. 

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