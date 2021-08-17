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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يؤمن مطار كابل

آلاف الجنود في مطار كابول.. البنتاجون: نستطيع إجلاء 5000-9000 شخص يوميا

مطار كابل
مطار كابل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان الولايات المتحدة إجلاء 5000-9000 شخص يوميا من العاصمة الأفغانية كابل.

 

وأشار البنتاجون ، إلى وجود نحو 3500 جندي في مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء.

 

وقبل قليل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن عمليات إجلاء الأجانب من أفغانستان قد تستغرق وقتا أكثر من المتوقع.

 

وأوضح مسؤول بالبنتاجون أن جهود إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان محفوفة بالمخاطر.

 

وأضاف أن واشنطن ستواصل إجلاء الأمريكيين وأكبر عدد من المترجمين الأفغان في الأسابيع المقبلة.

 

 

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمة له القاها بشأن أخر المستجدات التي تجرى في افغانستان أمس الاثنين "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وقد أمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات اجلاء القوات".

 

وأضاف الرئيس الامريكي: أعلم أنه سيتم انتقاد قراري لكنني لن أورّث هذا القرار للرئيس الأمريكي القادم.

 

وتابع: ارتكبت الادارات الامريكية السابقة أخطاء كثيرة على مدى عشرين سنة منذ وجود قواتنا على الاراضي الافغانية.

 

واسترسل بايدن قائلا "سندافع عن شعبنا بالقوة الضاربة إذا اقتضى الأمر، وسنستمر بدعم المغادرة الآمنة للمدنيين ولحلفائنا و سنعمل على مساعدة اللاجئين ومن هم معرضون للخطر".

 

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء ألبانيا، إيدي رامان إن بلاده قبلت طلبا من أمريكا باستضافة مؤقتة للاجئين أفغان يسعون للحصول على تأشيرات لدخول أمريكا مع دخول قوات طالبان العاصمة كابول.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية اخبار العالم مطار كابل أحداث أفغانستان حركة طالبان

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