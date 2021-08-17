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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يزور مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ويلتقى رئيس هيئة الرعاية

صدى البلد

تفقد  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم "الثلاثاء"، مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، لمتابعة مستجدات العمل داخله والاطمئنان على سير وانتظام منظومة العمل الطبى بمحافظة بورسعيد.

 

والتقى محافظ بورسعيد مع الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، حيث قدم المحافظ التهنئة للدكتور مصطفى شعبان على توليه منصب رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خلفآ للدكتور عادل تعيلب، متنميا له التوفيق فى منصبه الجديد، ورافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة .

 

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ، فى تقديم  الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك منذ بداية تشغيل المنظومة بالمحافظة في يوليو 2019 وحتى الآن.

 

كما أكد على أهمية الاستمرار فى تقديم خدمات على أعلى مستوى للمنتفعين تحقق الهدف الرئيسى من المنظومة ، وتساهم فى تطوير أسلوب العمل لتحقيق مستوى الرضا لدى المواطن .

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فى سياق أخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع شارع ٢٣ ديسمبر بداية من شارع ٢٣ يوليو و حتى مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ و حي الزهور و حي الضواحي.

 

وأوضح المحافظ أن الأعمال تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر.

 

ولفت إلى أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء ، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت خطة موسعة لتطوير المحاور الرئيسية والفرعية ، لتحقيق السيولة المرورية والتكامل مع المشروعات الخدمية الكبرى التى تشهدها بورسعيد مؤخرا.

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