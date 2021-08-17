وزير القوى العاملة يستقبل نائبة بورسعيد لبحث عدد من المشكلات العمالية بالمحافظة

استقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة نائبة بورسعيد الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى لبحث عدد من القضايا والملفات العمالية الهامة بالمحافظة والتى تخص عمال الشركة العالمية للمواسير وفندق بورسعيد مصر للسياحة وعمال المقاول للشركة الفرعونية.

جاء لقاء الدكتورة أمل عصفور مع وزير القوى العاملة فى إطار تحركها النيابي في القضايا العمالية التى طرحتها خلال دور انعقاد مجلس النواب الأول والتى قدمت بها طلبات إحاطة وذلك لمتابعة هذه القضايا.

وعرضت النائبة أمل عصفور كل مشكلة بشكل مفصل على وزير القوى العاملة والذى أبدى تفهمه لكافة المطالب المشروعة للعمال ووجه بسرعة تحرك مديرية القوى العاملة ببورسعيد لإعداد تقارير وافية عن موقف تلك المشكلات.

وناقشت الدكتورة أمل عصفور مع وزير القوى العاملة مشكلات عدم تأمين شركات توريد العمالة " المقاول " على عمالها مما يتسبب فى ضياع حقوقهم وأسرهم فى حال تعرضهم للإصابة أو الوفاة.



وبحثت نائبة حزب الشعب الجمهورى مع الوزير محمد سعفان أوجه التعاون مع الوزارة لتوفير مستقبل أفضل لذوى الهمم من خلال مبادرة مصر بكم أفضل هذا بالإضافة لبحث سبل التعاون فى العديد من الخدمات المقدمة من وزارة القوى العاملة.

وأكدت النائبة أمل عصفور انها مازالت تسعى لحل القضايا العمالية التى وردت إليها وأنها تقوم بعدد من المقابلات مع المسئولين لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالقطاعات العمالية التى وصلت اليها من عدة قطاعات والتى تتعلق بحقوق العمال سواء منتظمة داخل مؤسسات او تابعين لشركات المقاولين لتوريد العمالة أو عمالة اليومية او العمالة غير المنتظمة.



وشددت النائبة أمل عصفور على دعمها الكامل ومساندتها لمطالب العمال المشروعة وفق احكام القانون و الاتفاقيات الجماعية المنظمة لطبيعة العمل لإيمانها الكامل بأن العمال هم شريك اساسي فى عجلة التنمية ودفع الاقتصاد القومى المصرى للأمام.