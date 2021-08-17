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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تستوعب 118280 طالبا.. ننشر الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزيارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للمرحلة:-

- الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثرأي بنسبة 88.41% فأكثر 22954

-  الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر 16293

- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر 79033

- الإجمـــــــــالي 118280

وأشارت الوزارة أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2021 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا 
 

يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.
 

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