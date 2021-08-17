التعليم العالي تعلن تعليمات هامة عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021وذلك وفقا للحد الأدنى التالي :-

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الالكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع .

سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

وأشارت الوزارة أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2021 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.