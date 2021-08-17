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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثانى على الجمهورية علمي علوم: فوجئت بإعلان اسمي في التليفزيون وختمت القرآن قبلها

الثاني مكرر علي الثانوية
الثاني مكرر علي الثانوية العامة

وسط فرحة سادت أرجاء منزل الطالب مصطفي حسين عبدالباسط" الثاني علي الجمهورية علمي علوم" التقى موقع "صدى البلد" بالطالب وأسرته بمدينة قنا ، لرصد ملامح الفرح وتفاصيل رحلته مع امتحانات الثانوية العامة.

وقال الطالب مصطفي حسين عبدالباسط، لم أكن أتوقع أن أكون من أوائل الثانوية العامة، رغم الجهد الكبير الذي بذلته في الامتحانات و المذاكرة، لكن بحمد الله وتوفيقه أكرمني المولي عز وجل بأن أكون الثاني علي الجمهورية لشعبة علمي علوم.

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وتابع الثاني علي الجمهورية ، كنت حريصا على تنظيم وقتي وقراءة القرآن الكريم والصلاة في وقتها، وهو ما كان له دور كبير في تفوقي وتميزي طوال رحلتي التعليمية.

و أشار الطالب الثاني علي الجمهورية ، إلي أنه كان ينوي من البداية الالتحاق بكلية الطب و أن مجموعه الحالي سوف يؤهله لتحقيق حلمه بدخول الكلية التي بذل جهداً كبيراً للوصول إليها.

وأضاف الطالب الثاني علي الجمهورية، رغم الظروف الاستثنائية للعام الدراسي الحالي، مروراً بفيروس كورونا و ما أحدثه من تداعيات و الامتحاتات ذات الطابع المختلف، إلا أن الأمور مرت بخير و سلام بفضل الله والاستعداد الجيد للامتحانات و تنظيم الوقت.

وقال الدكتور حسين عبدالباسط، الأستاذ بكلية التربية، التميز والتفوق تحقق من خلال الإخلاص و الجهد، و علاقة نجلي بالمولي عزوجل كانت هي طريق النجاح والتميز، كما أن والدته دائما تقرأ القرآن و تدعي له ، إضافة إلي والدي و والدتي اللذين لم يتوقفا عن الدعاء له، كما أنني كنت دائم الطمأنة له و أخبرته بأنني راضي عن أي نتيجة يحصل عليها.

و أضاف والد الطالب، شرف كبير أن تكون محافظة قنا ضمن أوائل الجمهورية ، و أن يمثلها ابني، و كان أول من هنأني و أخبرني بالخبر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، و اسال الله تعالى أن يوفق الجميع و يجبر خاطر جميع الطلاب و أولياء الأمور.

فيما قالت أسماء محمد، والدة الطالب ، نجلي كان دائم المذاكرة والسهر لأوقات كثيرة و كنت واثقة بأن ربنا سوف يعوض تعبه علي خير، و في بداية كورونا كنت خائفة و طلبت منه تأجيل العام خوفاً علي صحته ومستقبله، لكن ستر الله كان أكبر ومر العام بخير.

وتابعت والدة الطالب ، من أيام الامتحانات و أنا في حالة قلق ، لكن كنت دائمة الدعاء لله عز وجل و بث الطمانينة لابني حتي تمر الامتحانات بسلام، كنت أبكي أثناء اعلان النتيجة خوفاً من أي توقعات، و بمجرد الاعلان النتيجة علي التليفزيون ، قلت لنجلي الأصغر، الصورة المنشورة شبه أخوك مصطفي إلي أن تأكدت من صورته و اسمه.

وكان مصطفى حسين محمد أحمد عبدالباسط ، الطالب بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض العسكرية بنين بقنا ، حصل علي المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم علي مستوي الجمهورية .

الثاني مكرر علي الثانوية العامة

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قنا الجمهورية الثانوية العامة مصطفي حسين علمي علوم امتحانات الثاني مكرر اخبار قنا اخبار المحافظات اخبار محافظة قنا

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