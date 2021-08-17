الثانى على الجمهورية علمي علوم: فوجئت بإعلان اسمي في التليفزيون وختمت القرآن قبلها

وسط فرحة سادت أرجاء منزل الطالب مصطفي حسين عبدالباسط" الثاني علي الجمهورية علمي علوم" التقى موقع "صدى البلد" بالطالب وأسرته بمدينة قنا ، لرصد ملامح الفرح وتفاصيل رحلته مع امتحانات الثانوية العامة.

وقال الطالب مصطفي حسين عبدالباسط، لم أكن أتوقع أن أكون من أوائل الثانوية العامة، رغم الجهد الكبير الذي بذلته في الامتحانات و المذاكرة، لكن بحمد الله وتوفيقه أكرمني المولي عز وجل بأن أكون الثاني علي الجمهورية لشعبة علمي علوم.

وتابع الثاني علي الجمهورية ، كنت حريصا على تنظيم وقتي وقراءة القرآن الكريم والصلاة في وقتها، وهو ما كان له دور كبير في تفوقي وتميزي طوال رحلتي التعليمية.

و أشار الطالب الثاني علي الجمهورية ، إلي أنه كان ينوي من البداية الالتحاق بكلية الطب و أن مجموعه الحالي سوف يؤهله لتحقيق حلمه بدخول الكلية التي بذل جهداً كبيراً للوصول إليها.

وأضاف الطالب الثاني علي الجمهورية، رغم الظروف الاستثنائية للعام الدراسي الحالي، مروراً بفيروس كورونا و ما أحدثه من تداعيات و الامتحاتات ذات الطابع المختلف، إلا أن الأمور مرت بخير و سلام بفضل الله والاستعداد الجيد للامتحانات و تنظيم الوقت.

وقال الدكتور حسين عبدالباسط، الأستاذ بكلية التربية، التميز والتفوق تحقق من خلال الإخلاص و الجهد، و علاقة نجلي بالمولي عزوجل كانت هي طريق النجاح والتميز، كما أن والدته دائما تقرأ القرآن و تدعي له ، إضافة إلي والدي و والدتي اللذين لم يتوقفا عن الدعاء له، كما أنني كنت دائم الطمأنة له و أخبرته بأنني راضي عن أي نتيجة يحصل عليها.

و أضاف والد الطالب، شرف كبير أن تكون محافظة قنا ضمن أوائل الجمهورية ، و أن يمثلها ابني، و كان أول من هنأني و أخبرني بالخبر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، و اسال الله تعالى أن يوفق الجميع و يجبر خاطر جميع الطلاب و أولياء الأمور.

فيما قالت أسماء محمد، والدة الطالب ، نجلي كان دائم المذاكرة والسهر لأوقات كثيرة و كنت واثقة بأن ربنا سوف يعوض تعبه علي خير، و في بداية كورونا كنت خائفة و طلبت منه تأجيل العام خوفاً علي صحته ومستقبله، لكن ستر الله كان أكبر ومر العام بخير.

وتابعت والدة الطالب ، من أيام الامتحانات و أنا في حالة قلق ، لكن كنت دائمة الدعاء لله عز وجل و بث الطمانينة لابني حتي تمر الامتحانات بسلام، كنت أبكي أثناء اعلان النتيجة خوفاً من أي توقعات، و بمجرد الاعلان النتيجة علي التليفزيون ، قلت لنجلي الأصغر، الصورة المنشورة شبه أخوك مصطفي إلي أن تأكدت من صورته و اسمه.

وكان مصطفى حسين محمد أحمد عبدالباسط ، الطالب بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض العسكرية بنين بقنا ، حصل علي المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم علي مستوي الجمهورية .

الثاني مكرر علي الثانوية العامة

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