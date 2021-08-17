محافظ قنا يجرى اتصالاً هاتفيا لتهنئة الثاني على الجمهورية بالثانوية العامة

أجرى اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، اتصالا هاتفيا ، بالطالب مصطفي حسين محمد أحمد، لتهنئته بالحصول على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية بالشهادة الثانوية العامة بشعبة علمي علوم بمجموع 403 درجة .



أعرب محافظ قنا ، خلال تهنئة والد الطالب ، عن خالص تهانيه لحصول نجله علي هذا المركز المتقدم ، مشيداً بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطالب تحقيق هذه النتيجة المتميزة، متمنياً له دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة، واعداً إياه بتكريمه خلال الأيام القادمة .



وأكد محافظ قنا ، حرص المحافظة على تكريم المتفوقين من أبنائها لتحفيزهم على استمرار مسيرة التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، مُعربًا عن شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسؤولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم، والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.



و أشار محافظ قنا ، إلي أن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية ناجحة، و أهمية التعليم والتفوق العلمي في خلق جيل قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل .

وكان مصطفي حسين عبدالباسط ، الطالب بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض العسكرية بنين بقنا ، حصل علي المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم علي مستوي الجمهورية.