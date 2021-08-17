وزير التعليم: معرفة نتيجة الامتحانات قبل موعدها تفاخر اجتماعي وليس لها داع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح العامة 74%، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل سيتقدم له طالب يملك شهادة ثانوية عامة، سيكتشف أن ذلك الطالب لديه مهارات تفوق الأجيال الماضية.

ودعا شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، المواطنين للمزيد من الثقة في النظام التعليمي، مضيفا أن الوزارة في تعلم مستمر من الأخطاء وتحاول رصد أي شيء من شأنه التأثير على مستقبل الطلاب وتلافيه.

وأضاف وزير التربية والتعليم في ، أن معرفة نتيجة الامتحانات قبل موعدها تعتبر نوعا من التفاخر الاجتماعي، وليس لها داع، مشيرا إلى ضرورة التعاون من الوزارة والتفكير في بعض السلوكيات الخاطئة.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل استيعاب النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة من النظام الجديد تعتبر أول دفعة تعليمية في العصر الحديث.

وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أن زمن الـ100% قد انتهى، لافتا إلى أن فكرة تقفيل الامتحانات بالكامل ليست موجودة في قاموس العلم، لأنها كانت تعتمد على الحفظ أما الآن فالاعتماد على الفهم فقط.

وتابع وزير التربية والتعليم، في تصريحاته بقناة صدى البلد أنه في السابق كانت أرقام المجاميع والتنسيق بالجامعات مختلة، بجميع المقاييس، موضحا أن توزيع الدرجات يجب أن يعكس فهم الطلاب لمخرجات التعلم، وأن يكون هناك تدرج حقيقي بين الطلاب لأن الجميع ليسوا بنفس المستوى.

وأردف الدكتور طارق شوقي،أن طلاب الثانوية العامة تعلموا بشكل جيد، والأجيال القادمة ستكون أفضل بسبب زوال رهبة النظام الجديد، لافتا إلى أن الطلاب سيدركون أهمية هذه الفكرة التعليمية فيما بعد.



فيما يلي نستعرض أهم الأرقام والمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام:-

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة "مطمئنة" ومقاربة للسنوات الماضية.

نسبة الحاصلين على اكثر من 95% اقل عن الأعوام السابقة

الحدود الدنيا لمجاميع القبول في كليات القمة ستكون أقل من العام الماضي.

تم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع

تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

حصول ما يقرب 1000 طالب وطالبة على الحافز الرياضي هذا العام

النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه

لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات

تم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية

كل ما قيل عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب



