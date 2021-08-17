عدي .. مصطفى محمد يرزق بمولوده الأول.. شاهد

رزق مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي ، بمولوده الأول “ عدي ” ونشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق مصطفى محمد قائلا " بسم الله الرحمن الرحيم

{ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}

لقد رزقنى الله تعالى ومن عطائه وكرمه بمولد وسميته عدي مصطفي محمد

اللهم انبته نباتًا حسنًا واجعله من حفظه القرآن الكريم واسالك يارب العالمين تحفظه بحفظك ".

وشهدت مباراة جالاتا سراى التركى وجيرسونسبور مشادة بالأيدي بين ثنائى الفريق المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد.

ونشبت مشاجرة بالأيدي بين كريم أكتورك أوغلو وماركوس تكسييرا خلال اللقاء الذى يقام على ملعب جيرسون أتاتور في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي للموسم الجديد.

واعتدى تكسييرا على زميله أكتورك أوغلو ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للأول ويقوم المدير الفنى بتغيير اللاعب الثانى.