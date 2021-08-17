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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير مدخل شق الثعبان ..شاهد

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير مدخل شق الثعبان

قامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم بمتابعة واستكمال مخطط تطوير منطقة شق الثعبان ورفع كفاءة الطريق المؤدى لمصنع تدوير المخلفات داخل شق الثعبان بتوجيهات القيادة السياسية.

 

شددت نائب المحافظ على متابعة الاعمال واستمرار الحملات اليومية للوصول إلى تحقيق الخطة الموضوعة للمنطقة الصناعية فى ضوء استكمال تنفيذ خطة تطوير منطقة شق الثعبان والتى تعد من اكبر المدن الصناعية بالعالم نظرا لما لها من أهمية اقتصادية كبرى.

 

وفي هذا السياق قام اللواء محمد المجبر رئيس حى طره بتنفيذ عدة حملات مكبرة والتى قد بدأت منذ اسبوع استمرت حتى اليوم لرفع المخلفات والتراكمات وكسر الرخام والجرانيت المتراكم بالطرق والشوارع الداخلية بالإضافة إلى استكمال خطة تطوير الطريق المؤدى لمصنع تدوير المخلفات الجارى التجهيز لافتتاحه بالإضافة لعمل لاند سكيب وصيانة للانارة واسفرت الحملات عن رفع كميات كبيرة من المخلفات.

 

يذكر ان اعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطريق المؤدى لمصنع التدوير وحملات النظافة و رفع المخلفات تتم بالتنسيق بين حى طره ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة .

 

كما يقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بالاشراف على الاعمال جميعها بأشراف من العميد ماجد فوزى المدير التنفيذى للمشروع وقد تم القيام بالغاء الرصيف الموجود فى الواجهة الاماميه لمدخل شق الثعبان والذى ترتب عليه فتح الطريق البطيء والذى من شأنه تسهيل الحركة المرورية لمسافة تصل حتى زهراء المعادى.

 

اكدت نائب المحافظ بأنه جارى العمل على قدم وساق بمجموعة عمل جادة لاتمل وتقوم بتنفيذ الاعمال بكل اهتمام وحماس حيث يتم العمل بسرعة وانجاز فى التنفيذ للاعمال.

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