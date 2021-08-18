سيد عبد الحفيظ لـ حكم مباراة الطلائع: اضحك علينا وارجع لـVAR

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، لم يرجع إلى تقنية الفيديو للتأكد من الهدف الذي سجله كهربا، وتقرر عدم احتسابها؛ لعدم تخطيها المرمى بكامل استدارتها.

وقال عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن قَدَم مدافع طلائع الجيش الثابتة، كانت على خط المرمى، بينما الأخرى الذي أخرج بها الكرة كانت داخل المرمى، وبالتالي الكرة تخطت خط المرمى بكامل هيئتها.

وأكمل تصريحاته: «بقول للحكم اضحك علينا ياعم، وارجع للفيديو وماتحسبهاش، لكن مش بالشكل ده وتلغي الكرة بدون العودة للفيديو، والحكم محمود بسيوني أدار مباراتين للأهلي في 13 يومًا، ألغى خلالهما هدفين الأول أمام وادي دجلة والآخر أمام طلائع الجيش».