اقترب فريق نادي الزمالك من حصد لقب الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز على حساب وادي دجلة بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري We المصري.

الانتصار أبعد الزمالك بصدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه، والذي تعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، أمس الثلاثاء أيضًا.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري



مباريات الأهلي

الأهلي × المصري | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الجونة × الأهلي | الإثنين 23 أغسطس.

الأهلي × أسوان | الخميس 26 أغسطس.



مباريات الزمالك

سيراميكا كليوباترا × الزمالك | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الزمالك × الإنتاج الحربي | الإثنين 23 أغسطس|.

البنك الأهلي × الزمالك | الخميس 26 أغسطس|.