العراق.. تفاصيل القبض على قائد القوة الجوية السابق بعد هروبه من المحكمة

كشفت تقارير إعلامية في العراق، تفاصيل القبض على قائد القوة الجوية السابق، الفريق أنور حمه أمين، بعد هروبه عقب جلسة لمحاكمته.

وقالت مصادر لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن “أمين” الذي هرب في وقت سابق من محكمة الكرخ في بغداد التي حكمت عليه بالسجن عامين بتهم فساد، يقبع حاليا في مركز شرطة الصالحية وسط بغداد؛ بعد أن سلم نفسه للسلطات.

وأكد مصدر أمني للشبكة الإعلامية أن قائد القوة الجوية السابق في العراق، الفريق أول ركن طيار أنور حمه أمين، هرب في أثناء خروجه من جلسة محاكمته في محكمة جنايات الكرخ ببغداد، وتم تطويق المنطقة للبحث عنه.

وأشار إلى أنه "تم اعتقال ابن شقيقه الذي يعمل في وزارة الدفاع، معاون موقع الموصل للميرة".

وبحسب التقارير، هرب القائد العراقي السابق بسيارة ابن شقيقه التي كانت داخل المحكمة بعدما طلب أن يجلب ملابسه وحاجيات أخرى بعد صدور حكم بالسجن عليه لمدة عامين.

وهرب ابن شقيقه بالسيارة، وعندما حاول أحد ضباط الشرطة منعهم- من خلال الركوب معهم في السيارة-؛ أشهر السلاح بوجهه، وهدده بالقتل.

وكان أنور حمه أمين يشغل منصب قائد القوة الجوية في العراق منذ عام 2008 حتى 2019 وهو من أهالي كركوك، وقد تخرج من الكلية العسكرية في بغداد، في يناير 1978 برتبة ملازم.

وفي ديسمبر 2017، صدرت مذكرة اعتقال بحق قائد القوة الجوية السابق، بتهمة إهدار المال العام في ملف صفقة الطائرات التشيكية.

وقبل أيام، أكدت وثيقة صادرة عن محكمة بغداد أنه تم “الحكم على المدان أنور حمه أمين أحمد، قائد القوة الجوية ورئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية سابقا، بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ وذلك عن جريمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح نادي القوة الجوية من خلال إبرام عقود مع شركات.