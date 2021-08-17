العراق.. قتلي وجرحي فى قصف تركي على سنجار

كشفت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء، عن تعرض قضاء سنجار شمالي العراق إلى قصف تركي أودى بحياة عدد من قوات حماية سنجار.

وبحسب وكالة رووداو فأن القصف التركي استهدف مشفى عسكريا تابعا لقوات حماية سنجار المعروفة باسم "اليبشه".

وأضاف، أن القصف أوقع عدد من القتلى والجرحى.

ويوم أمس، قتل آمر الفوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد، استشهد، إثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة خمسة من مقاتليها بانفجار عبوة ناسفة شرقي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "المقاتل نعمة جاسم محمد إبراهيم، نال وسام الشهادة في بانفجار عبوة ناسفة".

وأضافت: "كما أصيب أربعة مقاتلين آخرين بذات الانفجار الذي كان في حوض بحيرة حمرين بمحافظة ديالى"