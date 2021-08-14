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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. وجبات شاورما مجانية لمن تلقى جرعتين من لقاح كورونا

صدى البلد

يقدم مطعم في بغداد وجبات مجانية لمن حصلوا على لقاحات كاملة ضد فيروس كورونا لتشجيع المزيد من السكان على الحصول على اللقاحات.

وبحسب وسائل إعلام عراقية يقول مدير المطعم حسام الحسن: "مطعم ست الشام يقدم وجبة مجانية لكل من تناول الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح بسبب زيادة حالات (كوفيد -19) في بغداد في هذا الوقت. لذلك أردنا تشجيع جميع المواطنين على التطعيم بأخذ الجرعتين الأولى والثانية، ونقدم لهم وجبة مجانية هذا الشهر".

وأوضح أن  العرض يشمل وجبة شاورما دجاج أو لحم، ويستمر طوال شهر أغسطس أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء والأربعاء من الساعة 4:00 مساءً حتى 8:00 مساءً.

يأتي عرض هذا المطعم وسط معدلات تطعيم منخفضة في بغداد، ومدن أخرى بالبلاد.

يقول المواطن سومر عزيز إنها فكرة ومبادرة مطعم ست الشام بتقديم وجبات مجانية لكل من أخذ لقاحين (كوفيد -19)، أتمنى أن يأخذ الجميع اللقاح حتى نتمكن من التخلص من هذا الوباء الذي ينتشر بشكل واسع في العراق".

وشهد العراق طفرة مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجعلت الشائعات والمخاوف الكثير من العراقيين متشككين بشأن اللقاحات، وسط أشد موجة لتفشي الفيروس بالبلاد منذ بداية ظهور الوباء.

فرض حظر التجوال على عدد من المناطق في العراق

وأدخلت وزارة الصحة العراقية مجموعة من الإجراءات الجديدة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، لكنها أربكت وأثارت غضب الجمهور العراقي المتحفظ.

سعى الكثير من العراقيين للحصول على اللقاحات في المستشفيات العامة في الأسابيع الماضية، لكن الإقبال لم يلب توقعات الوزارة.

وقالت وزارة الصحة إنه يتعين على المواطنين ملء بيانات التسجيل عبر الإنترنت لحجز مواعيد، مضيفة أنه سيتم فرض قيود لحث المواطنين على الحصول على اللقاحات.

سجلت البلاد أمس الجمعة أكثر من 9967 إصابة يومية جديدة بالفيروس، من بينهم 75 حالة وفاة.

وتم كذلك تسجيل 103489 حالة لقاح جديدة ضد الفيروس، ليرتفع عدد المتلقين للقاحات في العراق لحد الآن 2486134 شخصاً.

بغداد لقاحات فيروس كورونا كورونا مطعم ست الشام العراق

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