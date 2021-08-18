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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصلة حب.. زين الدين زيدان وزوجته يخطفان الأنظار من الإجازة الصيفية

زيدان وزوجته
زيدان وزوجته

نشر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد ، صوراً جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وظهر زيدان فى صورة تجمعه بزوجته فيرونيك وهى تُقبله واخري تحتضنه خلال قضاء اجازتهما الصيفية وعلق علي الصور قائلاً  "استرخ 🌞" نالت اعجاب الالاف من متابعيه.


رحل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، عن تدريب ريال مدريد بعد خروج الفريق بموسم صفري، خسر فيه الميرنجي ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.


وغادر زيدان النادي الملكي قبل عام واحد من انتهاء عقده، في ولايته الثانية، باتفاق الطرفين.

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