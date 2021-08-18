أمين سر تضامن النواب تهنئ طلاب الثانوية: أسعدتم أسركم وعلينا الفخر بالمكفوفين والدمج

تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن بالتهنئة لجميع طلاب الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية علي النجاح والتفوق معربة عن سعادتها بما حققه طلاب مدارس المكفوفين والدمج وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وأضافت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي فى بيان صحفى لها أنه يجب على جميع الطلاب الفرح والسعادة بما حققوه وحصولهم على الدرجات التي كانوا يحلمون بها مشيرة إلى أنه بنهاية المرحلة الثانوية تبدأ مرحلة جديدة في حياة أبنائنا الطلاب تختلف كليًا وجزئيًا عن المرحلة الثانوية.

وأكدت النائبة هند حازم خلال تهنئتها لطلاب الثانوية العامة والأزهرية أنه يجب علي جميع أولياء الأمور دعم أبنائهم نفسياً مهما كانت النتيجة، خاصة لكون الثانوية ليست نهاية المشوار، مشيدة بما حققه طلاب الدمج والمكفوفين من نجاح وحصولهم على المراكز الأول علي مستوي الجمهورية.

وأشارت هند حازم خلال تقديمها التهنئة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الاحتياجات الخاصة قائلة.. دائماً ما أقول أنتم أصحاب الإرادة والمعجزات وعلينا جميعاً أن نفخر بكم مليون مبروووك لطلابنا أوائل الثانوية العامة والأزهرية مكفوفين ودمج فلقد صنعتم المستحيل وتفوقتم على أنفسكم وإنه لشرف عظيم أن أتقدم بخالص التهنئات القلبية إلى طلابنا الأوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة وننتظر منكم المزيد.