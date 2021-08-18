بشرى سارة للسيدات بشأن الشفاء من سرطان الثدي.. تعرفي عليها

قال الدكتور عماد شاش مدير مستشفي سرطان الثدي، إن نسب الشفاء من الممكن أن تصل 98% فى حالة الاكتشاف المبكر والمراحل الأولى لسرطان الثدى ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا رائعة لتوعية المواطنين فى القطاع الطبى وضرورة الكشف المبكر .



وأوضح "شاش" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه ليس هناك سبب رئيسى لسرطان الثدى ولكن هناك عوامل خاصة به منهم التاريخ المرضي فى العائلة ، الوزن الزائد ، الإفراط فى الأطعمة ، عدم ممارسة الرياضة ، لافتا إلى أن الاكتشاف المبكر للكشف عن سرطان الثدى يكون من سن العشرين وملاحظة الشكل الخاص بهما من خلال الإفرازات أو ظهور الكتل ، أو تغير لشكل حلمة الثدى .



وأشار إلى أن الحزن أيضأ والحالة النفسية السيئة تؤثر على المرأة بشكل كبير وعدم ممارسة الرياضة والذى بدوره يؤثر على الجهاز المناعى ويضعفه والذى يسبب خروج الخلايا عن النمط الطبيعى للسيدة وتتحول لخلايا سرطانية بالاضافة إلى أن القيادة السياسية أطلقت مبادرات عدة لصحة المصريين وخاصة صحة المرأة .



يذكر أن سرطان الثدي أعراضه مختلفة، ومعظمهم لا يلاحظون أي علامات على الإطلاق.

ويعد أكثر الأعراض شيوعًا هو وجود كتلة في الثدي أو الإبط ، وتشمل الأعراض الأخرى تغيرات الجلد والألم وانسحاب الحلمة إلى الداخل وإفرازات غير عادية من الحلمة.

علامات الإنذار المبكر لـ سرطان الثدي

• تورم في الثدي أو تحت الإبط، غالبًا ما يكون هذا هو أول أعراض سرطان الثدي.

• تورم في الإبط أو بالقرب من عظم الترقوة، قد يعني هذا أن سرطان الثدي قد انتشر إلى الغدد الليمفاوية في تلك المنطقة، قد يبدأ التورم قبل أن تشعر بوجود كتلة ، لذا أخبر طبيبك إذا لاحظت ذلك.

• تغيرات الثدي مثل اختلاف حجم الثدي أو محيطه أو قوامه أو درجة حرارته.

• تغيرات في حلمة ثديك، مثل:

• تلك التي تسحب إلى الداخل.

• الحروق.

• حكة.

• قروح.

• إفرازات غير عادية من الحلمة يمكن أن تكون واضحة أو دموية أو لونها شاحبا.

يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأعضاء الأخرى، وهذا ما يسمى “سرطان الثدي النقيلي أو المتقدم أو الثانوي”، اعتمادًا على مكان وجوده ، قد يكون لديك:

• آلام العظام

• صداع

• التغييرات في وظائف المخ

• صعوبة في التنفس

• تورم البطن

• اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)

• رؤية مزدوجة

• غثيان

ضعف العضلات

وتشمل الأعراض الأخرى تغيرات الجلد والألم وانسحاب الحلمة إلى الداخل وإفرازات غير عادية من الحلمة.