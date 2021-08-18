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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك: قررنا عودة كافة المعارين والإعلان عن الصفقات الجديدة قريبا

حسين لبيب
حسين لبيب

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن اللجنة قررت عودة جميع اللاعبين المعاريين وتم إبلاغ أنديتهم بذلك عقب الجلسة التى عقدتها اللجنة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى .

وقال حسين لبيب، فى تصريحات إذاعية، أن اللجنة نجحت فى توفير الإستقرار لجميع اللعبات الرياضية والزمالك يستحق التتويج بالدورى ولكن لن نبالغ فى الإحتفالات قبل الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية للفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

وشدد حسين لبيب على أن الكلام عن الصفقات الجديدة تم تأجيله ولن نعلن عن أى صفقة الا عقب نهاية الدورى بنهاية أغسطس الجارى حتى لا نشغل بال اللاعبين وندعهم للتركيز من أجل الفوز واسعاد جماهيرهم الوفية.

كارتيرون: الزمالك أضاع فوزا كبيرا على دجلة.. والدوري لم يحسم بعد

 ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في الخامسة مساءً اليوم  على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه، أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفوز على وادي دجلة كان صعبا في لقاء الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويجب أن يفرح الجميع بالفوز.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي للمباراة، أنه ليس راضيا عن إضاعة العديد من الفرص المحققة، وكان الفريق قادرا على التسجيل مبكرا واللعب بصورة أفضل في حالة استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

وشدد كارتيرون على أن الفريق تتبقى له ثلاث مباريات في الدوري، سيخوضها بنفس الهدف من أجل تحقيق الفوز.

ورفض المدير الفني التأكيد بأن فريقه حسم الدوري، مشددا على أن الدوري لا يزال في الملعب.

وألمح كارتيرون إلى أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب، وهو ما دفعه لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، في ظل ضغط المباريات، وشدد على أنه لعب باللاعبين الأكثر جاهزية في لقاء دجلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن مروان حمدي مهاجم جيد ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات وظهر بشكل جيد في لقاء اليوم.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم  بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، الفوز رفع رصيد الأبيض إلى ٧٣ نقطة يتصدر بهم مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بهم المركز قبل الأخير.

حسين لبيب سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي كارتيرون مروان حمدي

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