في ظل انتشار كورونا.. طرق التعامل مع الوسواس القهري

يعتقد مصاب الوسواس القهري ، ان الظروف أو الإجراءات التي يعتبرها معظم الناس غير ضارة ، مثل لمس مقبض الباب ، قد يكون لها عواقب وخيمة تتطلب استجابات تصحيحية شديدة ، إن لم يكن تجنبًا تامًا.

قد يخشى الشخص المريض من الجراثيم ، على سبيل المثال ، أن مصافحة شخص ما يمكن أن تجبره على غسل يده 10 أو 20 أو حتى 30 مرة للتأكد من نظافتها.

وانتشار وباء فيروس كورونا زاد الطين بلة. حيث وجدت الأبحاث السابقة ارتباطًا محتملاً بين التجربة الصادمة وزيادة خطر الإصابة بالوسواس القهري ، فضلاً عن تفاقم الأعراض.

حيث أن الشخص المصاب بالوسواس القهري الذي يعتقد بالفعل أن الجراثيم الخطيرة تكمن في كل مكان سيصاب بالشلل بسبب القلق من انتشار كورونا

وبالفعل ، وجدت دراسة دنماركية نُشرت في أكتوبر أن الأشهر الأولى من الوباء أدت إلى زيادة القلق وأعراض أخرى لدى مرضى الوسواس القهري الذين تم تشخيصهم حديثًا ومعالجين سابقًا والذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 21 عامًا



ما مدى خطورة الوسواس القهري؟

غالبًا ما يسري الاضطراب في العائلات ، ويمكن أن يتأثر أعضاء مختلفون بدرجات متفاوتة.

غالبًا ما تبدأ أعراض الحالة في مرحلة الطفولة أو المراهقة ، حيث تصيب ما يقدر بنحو 1 في المائة إلى 2 في المائة من الشباب وترتفع إلى حوالي 1 في 40 من البالغين. يعاني حوالي نصفهم من اضطراب خطير ، 35 في المائة يتأثرون بشكل معتدل و 15 في المائة يتأثرون بشكل طفيف.

قد يشعر الشخص المصاب بالوسواس القهري الذي يشعر بالقلق من أنه قد يفشل في قفل الباب ، على سبيل المثال ، بضرورة فتحه وإعادة قفله مرارًا وتكرارًا. أو قد يصبحون متوترين بشكل غير ملائم ويتوقعون كارثة إذا لم يتم اتباع روتين صارم ، مثل تشغيل وإطفاء الضوء 10 مرات ، قبل مغادرة الغرفة. يعاني بعض الأشخاص المصابين بالوسواس القهري من الأفكار المحظورة عن الجنس أو الدين أو الخوف من إيذاء أنفسهم أو الآخرين

علاج الوسواس القهري؟

قال كاليب دبليو لاك ، أستاذ علم النفس في جامعة وسط أوكلاهوما: "حتى منتصف الثمانينيات ، كان الوسواس القهري يعتبر غير قابل للعلاج". لكن الآن ، كما قال ، هناك ثلاثة علاجات قائمة على الأدلة قد تكون فعالة ، حتى بالنسبة للأكثر تضررًا: العلاج النفسي وعلم العقاقير وتقنية تسمى التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة ، والتي ترسل نبضات مغناطيسية إلى مناطق معينة من الدماغ.

يُعرض على معظم المرضى في البداية شكلاً من أشكال العلاج السلوكي المعرفي ، يُسمى التعرض ومنع الاستجابة. البدء بشيء أقل احتمالًا لإثارة القلق - على سبيل المثال ، إظهار الأنسجة المستعملة للأشخاص الذين يعانون من وسواس الخوف من التلوث - يتم تشجيع المرضى على مقاومة الاستجابة القهرية ، مثل غسل اليدين المتكرر. يتم تعليم المرضى الانخراط في "الحديث الذاتي" ، واستكشاف الأفكار غير المنطقية التي تدور في رؤوسهم ، حتى ينخفض ​​مستوى القلق لديهم.

عندما يرون أنه لم ينتج عن رؤية الأنسجة أي مرض ، يمكن أن يتطور العلاج إلى تعرض أكثر استفزازًا ، مثل لمس الأنسجة ، وما إلى ذلك ، حتى يتغلبوا على خوفهم غير الواقعي من التلوث. بالنسبة للمرضى الخائفين بشكل خاص ، غالبًا ما يتم الجمع بين هذا النهج العلاجي والأدوية التي تقاوم الاكتئاب أو القلق