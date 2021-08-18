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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إقبال ضعيف من الطلاب على مقرات تقديم الطعون والتظلمات في الثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

شهدت مقرات التظلمات وتقديم الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية ، بالفروع والمقرات المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 198 مقرا ، إقبالا ضعيفا من الطلاب حتى الآن، ومتوقع أن تزيد أعداد الطلاب في الأيام المقبلة لأن الوقت مفتوح أمامهم لمدة شهر.

وكان الأزهر الشريف، قد قرر فتح باب التظلمات وتقديم الطعون لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على نتائج ومواد الثانوية الأزهرية بداية من يوم الثلاثاء الماضي على أن يستمر التقديم لمدة شهر.

طريقة تقديم التظلمات لطلاب الثانوية الأزهرية 2021

وأعلن الأزهر الشريف، أنه تم توفير كل سبل التسهيلات على الطلاب لتقديم الطعون من خلال توفير 198 مكتب لتلقي الطعون على مستوى الجمهورية، ففي كل إدارة تعليمية يوجد بها مركز لتقديم الطعون وسيتم سداد الرسوم في كل مقر وقدر الرسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة.

لتقديم التظلمات والطعون من هنا


ويحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الإطلاع على ورقة الإجابة من حق الطالب نفسه فقط مصحوبا ببطاقة الرقم القومي، ويكون الطعن على المادة مرة واحدة فقط وليس أكثر من مرة.

كما تم استحداث سداد الرسوم على الطعون هذا العام على نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال الانترنت والفيزا كارت، إلى جانب الطرق المتبعة في المناطق الأزهرية

ويتم سداد الرسوم من خلال الدخول على رابط منظومة الطعون الإلكترونية وكتابة رقم الجلوس وكلمة السر والرقم القومي، ويمكن الحصول على الحصول على الرقم السري من رائد التحول الرقمي بالمعهد الخاص بالطالب.

وبعد الدخول على الموقع، ستظهر بيانات الطالب والمواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

ويتاح للطالب اختيار طريقة الدفع ويمكن له اختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا كارت، وبعد ذلك يكتب البيانات المطلوبة ويضغط على زر الدفع واستكمال باقي الإجراءات.

لمعرفة التفاصيل بالفيديو من هنا

التظلمات الطعون الثانوية الازهرية طريقة تقديم التظلمات الثانوية الأزهرية 2021

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