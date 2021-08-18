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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يجتمع باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك لمتابعة نتائج الزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية، والوقوف على خطة عمل اللجنة، بحضور محمد السيد نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

 

وأوضح نائب المحافظ أن الاجتماع ناقش أهم النقاط التي تم ملاحظتها أثناء عرض تقارير اللجنة الخاصة بمتابعة المراكز التكنولوجية، موجها بضرورة قيام المراكز التكنولوجية بكامل واجبها نحو تلبية احتياجات المواطنين والرد عليها في أسرع وقت ممكن، مع تطبيق كافة معايير التقييم الموضوعة لانتظام سير العمل وفقا لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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وقال "القاضي" أن المحافظة بصدد استلام سيارة جديدة من وزارة التنمية المحلية، لتقديم الخدمات التكنولوجية المتنقلة، حيث ستبدأ العمل في إحدى المراكز التي سيتم اختيارها وفقا لخطة المحافظة.

 

وذلك لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت، مشيرا إلى أن هناك سيارتين تعملان بالفعل في تقديم خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين منها سيارة بحي غرب، وأخرى بحي شرق سوهاج.

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