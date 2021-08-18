بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه .. من هو عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية

صدر القرار الجمهوري رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعين المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن سلام رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ٢١ / ٨ / ٢٠٢١ .

ومن الجدير بالذكر أن المستشار عزت أبو زيد من مواليد ١ / ٩ / ١٩٥٢، وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام١٩٧٤.

وقد التحق سيادته بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول

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كما عمل سيادته بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني .



ثم تم تعيينه وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص،

حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

