هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكشف عن أهم طرق تطوير المهارات وتنمية الصناعات

قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن تطوير المهارات يضم العديد من المبادرات لتنمية مهارات الشباب المصري، مؤكدا أنه خلال العام الماضي تم تدريب 54 ألف شاب على مهارات مختلفة.

وأضاف محفوظ خلال مداخلة هاتفية لفضائية “كسترا نيوز”، أن هناك دعما كبيرا للتحول الرقمي عن طريق تهيئة بيئة مناسبة للأعمال، مشيرا إلى أنه يتم ذلك من خلال التوقيع الإلكتروني.

سيتم افتتاح مراكز إبداع في المنيا وقنا والمنوفية والمنصورة

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن دعم الشركات الناشئة مؤكدا أنه سيتم افتتاح مراكز إبداع في المنيا وقنا والمنوفية والمنصورة وسيتم افتتاح مراكز في أسوان والإسماعيلية، وكذلك سيتم افتتاح مركزين في القاهرة قبل آخر العام.

وأشار محفوظ إلى أنه يتم التركيز على الشركات المحلية والمصرية بأن نوجد لها أسواق لتصدير منتجاتها إلى الخارج، والعمل على جذب استثمارات أجنبية من خارج مصر إلى داخلها.