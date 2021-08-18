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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إشادة الأمم المتحدة بدور الحكومة في ملاحقة كورونا يؤكد الريادة المصرية

النائب مصطفى بدران
النائب مصطفى بدران

قال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، إن إشادة الأمم المتحدة عبر الكثير من مسؤوليها، بالدور الاستباقي الذي قامت به مصر خلال جائحة كورونا، وتعاملها واستعدادها التام للتعامل مع الوباء، وكان ذلك هو الفيصل في إفشال ثلاث موجات منه، يؤكد أن تجربة مصر مع الجائحة كانت ولا تزال تجربة إقليمية وعالمية رائدة.

 

واشار  بدران في بيان له اليوم، إلى إشادة باسل الخطيب المدير الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالدور المصري الرائد في مكافحة كورونا داخل العديد من الدول الأفريقية والعمل على مساعدتها، يكشف الدور الريادي لمصر وتحركها لملاحقة الوباء عبر القارة.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن اتخاذ مصر العديد من الاجراءت القوية أمام جائحة كورونا، كان له الفضل في إنقاذ الاقتصاد والقطاع الصناعي، وعدم تعرضة لهزة كبيرة لا قدر الله مثلما حدث مع العديد من الدول.

 

واختتم نائب اسيوط، أن تجربة مصر في التصدي لمكافحة كورونا وعدم تهويل الأمر، ونشر الأرقام الصحيحة للمصابين والمتعافين والوفيات، دون تهويل أو مبالغة، كان له الأثر الأكبر في مواجهة الجائحة وفي التقليل من تداعياتها.

مصر مجلس النواب الأمم المتحدة جائحة كورونا الريادة المصرية

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