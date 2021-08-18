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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصدار شهادة تطعيم لـ المسافرين دون تلقي لقاح كورونا.. الحكومة تحسم الأمر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

عرض التلفزيون المصري، تقرير فيديو خلال نشرة التاسعة يوضح أن مجلس الوزراء نفى إصدار شهادة تطعيم لـ المسافرين دون تلقي لقاح كورونا.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة، والتي نفت صحة ما انتشر حول إصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح، مؤكدا أن الحصول على الشهادة يتطلب التطعيم أولا.

وكان المركز نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن جميع العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.


وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).

 

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