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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: الهيدروجين الأخضر سيوفي كل متطلبات العالم من الطاقة

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور ماهر عزيز، خبير الطاقة المتجددة، أن الهيدروجن الأخضر سيكافح التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بشكل غير مسبوق، مؤكدا أنه بمثابة طاقة نظيفة تعمل على حماية البيئة.

 

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وأضاف عزيز خلال لقاء له لفضائية “اكسترا نيوز”، ان  أن الهيدروجين الأخضر هو البديل العظيم الذي سيوفي كل متطلبات العالم من الطاقة ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع استراتيجية جديدة، وهي التوجه نحو إستخدام الطاقة النظيفة البديلة. 

 

وتابع خبير الطاقة المتجددة، أن  الهيدروجين الأخضر هو وقود يلتزم بأهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.

 

قال شريف الصيرفي وكيل وزارة البترول سابقا، إن الهيدروجين غاز أساسي في الكون، متابعا: الهيدروجين يتواجد في هيئة مركبات أيضا.
 

وأضاف "شريف الصيرفي"  أن استخدام الهيدروجين في درجات حرارة منخفضة ودرجات ضغط يكون أفضل غاز يمكننا الحصول من خلاله على الطاقة.
 

العالم أصبح يستخدم غاز الهيدروجين

 

وأوضح وكيل وزارة البترول سابقا: أن العالم أصبح يستخدم غاز الهيدروجين كـ ناقل مثالي للطاقة، منوها إلى أن الهيدروجين الأخضر طاقة يتم استخدامها في الصناعة او النقل.
 

وأشار إلى أن العالم يعمل على تخزين الطاقة على هيئة هيدروجين عن طريق الضغط أو التبريد.

ولفت إلى أن هناك مبادرة للتحالف مع بعض الدول المجاورة لإنتاج الهيدروجين وتصديره لدول العالم، متابعا: أسعار إنتاج الهيدروجين الاخضر تتناقص حاليا بشكل كبير.
 

وشدد على ان مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة، ولهذا من الطبيعي أن تنتج مصر الهيدروجين الاخضر، حيث يوجد لدينا وفرة كبيرة من الطاقة الشمسية والرياح.

وأكد على أن إنتاج الهيدروجين الاخضر سيقلل الاستهلاك الخاص بالغاز داخل مصر.


وفي سياق متصل قال ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل ، ويتم الحصول عليه عن طريق التحليل الكهربي للمياه عن طريق الطاقات المتجددة ، لافتا إن نسبة الطاقات المتجددة وصلت هذا العام ألي نسبة 20% .


واضاف ايمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في " نشرة السادسة " المذاع علي القناه " الاولي المصرية " ، أن جميع الدول الأوروبية مهتمة جدا بالحصول علي الهيدروجين الأخضر ، والدولة المصرية تهدف إلى تصديره .

 

وأوضح أيمن حمزة ، أن مصر لديها الآن احتياطي كبير من الطاقة الكهربية وهذا بفضل توجيهات رئيس الجمهورية لافتا أن الرئيس السيسي وجه بحوكمة الجدول الزمني لمشروعات الكهرباء بمحور التعمير.


وتابع : " هناك مشروعات ربط كهربي الآن بين مصر والعديد من الدول ومنها السعودية بهدف تبادل الطاقة بما يعود بالنفع علي الجانبين وتصل قدرته إلى 3000 آلاف ميجاوات

 

 

 

 

 

الهيدروجن الأخضر الاحتباس الحراري التغيرات المناخية الطاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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