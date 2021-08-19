عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: الجيش الأمريكي قد يبقى في أفغانستان بعد نهاية أغسطس

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الأربعاء، إن  الجيش الأمريكي قد يبقى في أفغانستان بعد نهاية أغسطس لإجلاء كل الأمريكيين من هناك.

وأضاف بايدن في تصريح صحفي: "قواتنا ستبقى في أفغانستان إلى أن يكتمل إجلاء جميع مواطنينا حتى لو اضطررنا للبقاء إلى ما بعد 31 أغسطس".

وتابع: "مشاهد خروج الرئيس الأفغاني من بلاده والانهيار السريع للقوات الأفغانية التي دربناها تثير الدهشة، ولو كنا قد قررنا البقاء في أفغانستان لكان علينا إرسال قوات ضخمة للغاية إليها".

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إن بلادها "تمارس ضغوطا على طالبان للسماح للأفغان الراغبين بالمغادرة بالوصول إلى مطار كابول، الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، وذلك بعد انتهاك الحركة لوعودها".

وأضاف: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافا لتصريحاتها العلنية والتزاماتها تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن "مسؤولين أمريكيين، بينهم عسكريون، على اتصال في الدوحة مع طالبان ويمررون الرسالة بشكل مباشر إلى طالبان، وهي تفيد بأننا ننتظر منهم السماح لكافة المواطنين الأمريكيين وكافة رعايا دول أخرى وكافة الأفغان بالمغادرة في حال رغبوا بذلك".

تطورات الأوضاع في أفغانستان.. خطاب عاجل للرئيس الهارب.. دول العالم تجلي رعاياها من كابول.. وتعهد دولي بحماية النساء

صندوق النقد الدولي: أفغانستان لن تكون قادرة على الوصول إلى مواردنا

وقال مسؤول أمني غربي، قبل يومين، إن مدرج مطار كابول بات خاليًا من الحشود، وكثير من المدنيين عادوا لبيوتهم، وإن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع.

واحتشد آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابول، الإثنين الفائت، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة؛ ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء، مع تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات متصاعدة بشأن انسحابه من ذلك البلد الذي تمزقه الحرب.

وتدفقت حشود على المطار سعيًا للفرار، من بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج، وأظهرت لقطات تلفزيونية أن شخصًا واحدًا سقط فيما يبدو من الطائرة أثناء الإقلاع.

وتأتي سيطرة طالبان السريعة على كابول في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما، وقال الرئيس الأمريكي إنها تكلفت أكثر من تريليون دولار.

 

بايدن الأمريكي الجيش الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان كابول

موضوعات متعلقة

تطورات الأوضاع في أفغانستان.. خطاب عاجل للرئيس الهارب.. دول العالم تجلي رعاياها من كابول.. وتعهد دولي بحماية النساء

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: مهمتنا الأولى إجلاء رعايانا من أفغانستان

أفغانستان مفتاح سقوط أمريكا من عرش القوة العظمى.. جوناثان ماركوس: انتقادات لاذعة لإدارة بايدن لانسحابها المتسرع.. وتأثير عودة طالبان على النظام الدولي؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بايدن في أول زيارة إلى واشنطن الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

رئيس البنك الأهلي: هدفنا الفوز في كل مباراة.. وسنعاقب محمد عصام

ابتعدوا عن التخصصات التقليدية.. برلمانية توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

التضحية براشد الغنوشي.. صراعات وانقسامات داخل جماعة الإخوان في تونس

تعرف على أسباب انخفاض قوة المحرك بالسيارة

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر .. داوم عليها ولا تتركها

بسعر منخفض.. شاومي تعلن عن إصدار جديد من سلسلة Redmi 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

آلاف يشيعون جنازة طالب توفي بعد علمه بنتيجته في الثانوية ببني سويف.. صور

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ