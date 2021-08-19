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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مكافحة الإدمان: إجراء تحاليل يومية بشكل مفاجئ لسائقي الحافلات المدرسية

صدى البلد

قال حسن حرك رئيس وحدة الكشف لعلاج وتعاطى الإدمان، إن قانون معاقبة الموظف المتعاطي سيتم تنفيذه بشكل رسمي بداية من 21 ديسمبر 2021، متابعا: القانون منح المتعاطي مهلة 6 أشهر ، كـ فترة سماح لمعالجته بسرية تامة وبالمجان.

وأضاف “حسن حرك” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن صندوق مكافحة الإدمان يقوم بإجراء تحاليل يومية لـ أكثر من 1500 أو 2000 موظف على مستوى محافظات الجمهورية بشكل فجائى، مسترسلا: الصندوق يقوم بإجراء التحاليل لـ 1500 إلى 1800 سائق يوميا وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

 

وأكد على أن الصندوق سيقوم بإجراء التحاليل اليومية لسائقي الحافلات المدرسية، وذلك فور بداية العام الدراسي، موضحا أن نسبة التعاطى بين موظفي الدولة انخفضت بشكل واضح الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الإقبال على العلاج ارتفع بنسبة أكثر من 150%، مسترسلا: الفترة الماضية شهدت تواصل مايقارب من 29 ألف موظف، وذلك لتلقى العلاج وتم توزيعهم على المستشفيات.


 وأوضح أن الصندوق يقدم الخدمات في 29 مكان على مستوى الجمهورية، متابعا: أي مواطن يثبت تعاطيه يتعرض لإجراءات عقابية ولكن لا تصل إلى الفصل عن العمل، وتتم معالجته بشكل سري.

وشدد على أن الحشيش والترامادول هم أكثر المواد تعاطي.

 


 

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