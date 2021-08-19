في نقاط.. تعرف على آخر ما تم في مشروع تطوير الطريق الدائري

تسعى وزارة النقل للانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري، الذي سيصبح بعد الانتهاء منه 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.

وسيتم منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق.

وروعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

وفي نقاط، يستعرض “صدى البلد” التفاصيل الكاملة للموقف التنفيذي للمشروع.

■ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجارٍ الانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 98%.

■ وضع اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري السلام الجديد بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5%، ويبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

■ خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي مناطق جسر السويس ومدينة السلام، كما تم تنفيذ كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري، حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة 100% بالمطالع والمنازل.

■ تم تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 98%، والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج .

■ طالب وزير النقل بالبدء الفوري في تنفيذ محور المرج بعد اعتماد المسار تنفيذاً لتوجيهات القياده السياسيه بانشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري.

■ أعمال تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 92%، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، ووجه الوزير بتتفيذ أعمال النيوجرسي وفقاً لقياسات الجودة العالية.

■ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف في المسافة من تقاطع إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم.

■ أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، وتشمل إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وتم تسكين الشركات المنفذة تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، كما وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ 2 مطلع ومنزل في تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

■ أعمال إنشاء 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين، كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق “البساتين - الجزائر - العمرانية 1 - العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران” وكوبري الطالبية.

■ وجه وزير النقل مؤخرًا بفتح عدد من المنازل أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين (منزل الجزائر للقادم من المعادي - المنزل القادم من المنيب متجهاً الى شارع 306 - المنزل القادم من المنيب متجها إلى حلوان - المنزل القادم من المنيب متجهاً إلى مدينة نصر).

■ أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل ، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى، وبلغت نسبة تنفيذه 94%.

■ أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 99% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد، ووجه الوزير خلال جولته الأخيرة بضرورة الاستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحي المتجه لمدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك سرعة فتح المطلع القادم من مدينة نصر متجهاً إلى المنيب تسهيلا على المواطنين.

■ وجه وزير النقل باستمرار إزالة المخلفات على مدار الساعة، وكذلك سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم مواقف وسائل المواصلات أسفل الطريق الدائري لتصبح مواقف منظمة ومخططة لخدمة المواطنين وتيسير تحركاتهم لأماكن عملهم بسهولة وأمان وربطها مع كباري المشاة التي سيتم إنشاؤها للوصول الى أماكن محطات أتوبيسات BRT المخطط تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

■ أعمال تنفيذ مشروع نظم النقل الذكي ITS والتي تشمل مد المرافق الأساسية مثل كابلات الكهرباء والفايبر لتغذية عناصر المنظومة وربطها بغرف التحكم للمشروع وتركيب القوائم التي تحمل مكونات المنظومة، حيث تم نهو الأعمال المدنية للقوائم وجار تصميم الجمالونات الحاملة لباقي عناصر المنظومة تمهيدا لوضع الكاميرات والأجهزة الخاصة بالنظام.

■ أعمال إنارة الطريق الدائري، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنارة في المسافة من السلام حتى المرج ومن المريوطية حتى الأوتوستراد، كما سيتم الانتهاء من أعمال الإنارة في المسافة من المرج حتى الخصوص بنهاية هذا الأسبوع، والمسافة من الخصوص حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنهاية هذا الشهر.