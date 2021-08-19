فلامنجو يسقط أولمبيا بنتيجة تاريخية ويتأهل لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

تأهل فلامنجو البرازيلي إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 بعد الفوز على أولمبيا الباراجوياني مكررا النتيجة الكبيرة بعدما فاز ذهابا في باراجواي بنتيجة 4-1.

وأسقط فلامنجو ضيفه الباراجوياني بنتيجة 9-2 في مجموع اللقائين محققا أكبر فارق أهداف (7) في مباراة ربع نهائي بتاريخ كوبا ليبرتادوريس.

بعد الفوز ذهابا 4-1، عاد فلامنجو في العاصمة برازيليا وفاز بنتيجة كبيرة متفوقا بفضل تألق هجومه وبالأخص جابريل باربوسا الذي يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 10 أهداف.

بعد نصف ساعة تقدم باربوسا والمُلقب بـ "جابيجول" بالهدف الأول، وبعد 6 دقائق أضاف جيورجان دي أراسكايتا صانع الألعاب الأوروجوياني الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول سجل جورج ريكاديل هدف تقليص الفارق للضيوف بعدما راوغ الحارس ومدافعين على مرتين ثم سدد في الشباك.

وواصل فلامنجو انطلاقه الهجومي فسجل ويليان آراو الهدف الثالث في الدقيقة 49، وبعد 6 دقائق سجل ساؤول سالسيدو هدفا عكسيا رفع النتيجة لـ 4-1.

وقبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء أضاف باربوسا هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في النسخة الحالية برصيد 13 هدفا بتسجيل 10 وصناعة 3.

وعزز الأحمر والأسود حامل لقب نسخة 2019 رصيده إلى 15 مباراة متتالية في كوبا ليبرتادوريس دون هزيمة (10 فوز و5 تعادل) كأفضل سلسلة في تاريخ النادي.