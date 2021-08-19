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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا ليبرتادوريس.. زارتشو يفتح طريق أتليتكو مينيرو للمربع الذهبي أمام ريفر بليت

ماتياس زارتشو - أتليتكو
ماتياس زارتشو - أتليتكو مينيرو

تأهل أتليتكو مينيرو البرازيلي إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 3-0.

قبل المباراة وافقت السلطات في مدينة بيلو هرويزنتي استقبال الجماهير في ملعب مينيراو للمباراة بسعة 52% من المدرجات التي تتسع لـ 61 ألفا، وفي ساعات قليلة بيعت تذاكر المباراة بالكامل.

لتصبح تلك أول مباراة منذ 18 شهرا تشهد هذا الحضور الجماهيري في البطولة القارية منذ تفشي فيروس كورونا..

حضور الجماهير أشعل المدرجات ومعه "صاحت الديوك" -شعار مينيرو هو الديوك- وتفوقت على ريفر بليت بقيادة مارسيلو جاياردو.

بداية سريعة وإهدار لفرصتين محققتين في أول 7 دقائق عن طريق التشيلي إدواردو فارجاس برأسية مرت بجوار القائم وانفراد تصدى له فرانكو أرماني.

بدأ ريفر بليت الخروج من مناطقه الدفاعية وتهديد مرمى ويفرسون، لكن في الدقيقة 22 أرسل هالك عرضية لماتياس زارتشو الذي أودع الكرة في الشباك بضربة مقصية رائعة معلنا تقدم البرازيليون.

وفي الدقيقة 34 تلقي هالك بينية من جيفرسون سافارينو وسجل الهدف الثاني بكرة ساقطة "لوب" من فوق الحارس الأرجنتيني.

وساهم هالك في 10 أهداف (سجل 7 وصنع 3) في النسخة الحالية من 18 سجلها الفريق بنسبة 55%.

في الشوط الثاني حاول الضيوف تدارك الأوضاع لكن زارتشو أنهى كل شيء بتسجيل هدف أصحاب الأرض الثالث في الدقيقة 61 بعد عرضية من سافارينو أودعها برأسية في الشباك.

كاد الأوروجوياني نيكولاس ديلا كروز أن يسجل هدف حفظ ماء وجه الأرجنتينيتين إلا أن ويفرسون حافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في البطولة والتاسعة في تلك النسخة بشكل عام.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء قرر كوكا المدير الفني إراحة هالك ومنح كينو لاعب بيراميدز الأسبق الفرصة للمشاركة.

فوز عزز به الفريق البرازيلي رصيده إلى 15 مباراة (8 فوز و7 تعادل) دون خسارة على أرضه في كوبا ليبرتادوريس بالأدوار الإقصائية.

فيما ودع ريفر بليت البطولة لأول مرة من ربع النهائي منذ نسخة 2017.

وسيضرب الفريق البرازيلي مواجهة مشتعلة مع بالميراس في نصف النهائي الشهر المقبل.

أتليتكو مينيرو البرازيلي نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021 ريفر بليت الأرجنتيني إدواردو فارجاس هالك زارتشو

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