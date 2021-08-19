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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض ملحوظ..تعرف على درجات حرارة اليوم الخميس

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 -8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان أن ذلك يدل على انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الازوري بأجوائها المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري يصل إلى القاهرة .

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

الإسماعيلية 35 24

الدقهلية 34 25

الغردقة 39 28

المنيا 36 25

 

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