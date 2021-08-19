محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021

اعتمد اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2020/2021.

أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ١٧٧٦٥ طالب وطالبة حضر منهم ١٧٥٤١ طالب وطالبة. وبلغت نسبة النجاح ٩٢.١٢ % وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان ١٤٥٦ طالبا وطالبة حضر منهم ١٠٥٠ طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح ٥٨.٦ %.

كما بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٠٠ %، وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم ١٠٠ %.