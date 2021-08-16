غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

شهدت قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حاله من الحزن والوجيعة اثر العثور علي جثمان ( حسين القبلاوي ) أمين شرطة عقب خمس أيام عصيبة عاشتها أسرته وزوجته وأولاده لاختفائه بشكل مفاجىء.



وكانت الأسرة علمت أن إبنها متوفى داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة نتيجة الحادث الذى تعرض له يوم الأربعاء الماضى بالقاهرة .

وأفادت مصادر مقربة من أفراد الأسرة أن أمين الشرطة متوجها إلى مقر عمله بالقاهرة يوم الأربعاء الماضى وتعرض لحادث على طريق الدائري قبل مدخل مطار القاهرة الدولي ب 3 كيلو حيث صدمته سيارة يستقلها أحد الأشخاص وفر هاربا .

كما تم العثور على متعلقاته الشخصية بطاقة الرقم القومى وكرنية الشرطة والشنطة الخاصة به وتم تسليمهم إلى قسم شرطة الشروق حيث تم الاستفسار من أحد الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث.

وأفاد بأن سيارة اخذته عقب تعرضه للحادث مباشرا ولم يتم التعرف عليه لعدم وجود ما يستدل عن شخصيته وبعد البحث وعمل محضر بالاختفاء تم العثور عليه بإحدى المستشفيات الخاصة اليوم متوفى وجارى الإنتهاء من إجراءات الدفن بمقر إقامته بقرية الرجدية بمركز طنطا فى ساعة متأخرة .

كما خيم الحزن والأسي على أهالى قرية الرجدية فور تلقيهم الخبر المشؤوم بالعثور علية متوفى داخل إحدى المستشفيات متأثرا بالحادث الذى تعرض له أمين الشرطة الضحية.