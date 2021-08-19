عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تعرضها لحادث.. الاستعلام عن الحالة الصحية للاعبة بناد شهير في القاهرة

اللاعبة المصابة
اللاعبة المصابة

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة إصابة لاعبة كرة يد بأحد الأندية الشهيرة في القاهرة خلال حادث سير في مصر الجديدة.

 

وطالبت جهات التحقيق في القاهرة، تقريرا عن الحالة الصحية للفتاة، وكذلك كاميرات المرور بمحيط الحادث.

 

وكانت شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغا بتعرض فتاة لحادث سير بمنطقة مصر الجديدة.

اللاعبة بعد اصابتها

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ وتم نقل الفتاة للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بها.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الفتاة المصابة تدعى ر ع 15 سنة، لاعبة كرة يد في أحد الأندية الشهيرة في القاهرة.

 

وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة، وتجمع المارة وقاموا بإبلاغ الإسعاف والنجدة.

القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بمطواة فى المقطم

أكرهوه على بيع عقاره .. ضبط خاطفي مقاول النزهة

عامل يذبح سائقا لسرقة الـ توك توك في المقطم

وكانت مباحث القاهرة نجحت فى كشف ملابسات العثور على جثة سائق " توك توك " بالمقطم وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المقطم  بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص بطريق داعم للطريق الدائرى بدائرة القسم.

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة فحص البلاغ وكشف ملابساته ، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم وبها إصابات عبارة عن"جرح بالرقبة".

وبسؤال شقيقه (عامل – مقيم بذات العنوان) أقر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) تم استهدافه وضبطه ، وضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة .

و بمناقشته إعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها ، ومضيفا أنه فى سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض "كتر" وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم واستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

أمكن التوصل إلى شاهد رؤيه شاهد المجنى عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم أن المجنى عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة ، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك ، وتعرف الشاهد على المتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة اصابة لاعبة كرة يد اصابة فتاة حادث مصر الجديدة سيارة تدهس لاعبة

ترشيحاتنا

متابعة مستمرة من الرئيس .. مدبولي : المشروعات الخدمية والتنموية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح ستحدث نقلة نوعية

الكويت.. بشري سارة للباحثين عن عمل

التعليم توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتغيبين عن امتحانات الدور الأول

الإسكان: 80 % نسبة تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الساحلي المتميز برشيد الجديدة

رئيس الوزراء يناقش إجراءات التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية بإفريقيا

"التخطيط": 125 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الصناعة خلال 2021/2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطالبات لوزير التعليم بتطبيق التحسين في الثانوية العامة .. وشوقي : مجلس الشيوخ رفض

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

قلبي وجعني .. زوجة مؤمن زكريا تعلق على الأخبار المتداولة بشأن تدهور حالة زوجها الصحية

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ