بعد تعرضها لحادث.. الاستعلام عن الحالة الصحية للاعبة بناد شهير في القاهرة

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة إصابة لاعبة كرة يد بأحد الأندية الشهيرة في القاهرة خلال حادث سير في مصر الجديدة.

وطالبت جهات التحقيق في القاهرة، تقريرا عن الحالة الصحية للفتاة، وكذلك كاميرات المرور بمحيط الحادث.

وكانت شرطة النجدة في القاهرة تلقت بلاغا بتعرض فتاة لحادث سير بمنطقة مصر الجديدة.

اللاعبة بعد اصابتها

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ وتم نقل الفتاة للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الفتاة المصابة تدعى ر ع 15 سنة، لاعبة كرة يد في أحد الأندية الشهيرة في القاهرة.

وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة مسرعة وفرت هاربة، وتجمع المارة وقاموا بإبلاغ الإسعاف والنجدة.

عامل يذبح سائقا لسرقة الـ توك توك في المقطم

وكانت مباحث القاهرة نجحت فى كشف ملابسات العثور على جثة سائق " توك توك " بالمقطم وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المقطم بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص بطريق داعم للطريق الدائرى بدائرة القسم.

ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة فحص البلاغ وكشف ملابساته ، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم وبها إصابات عبارة عن"جرح بالرقبة".

وبسؤال شقيقه (عامل – مقيم بذات العنوان) أقر بخروج شقيقه المتوفى للعمل على مركبة "التوك توك" ملكه وعدم عودته، ولم يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) تم استهدافه وضبطه ، وضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتبين قيامه بتغيير معالم المركبة .

و بمناقشته إعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المركبة للعمل عليها ، ومضيفا أنه فى سبيل ذلك قام بتجهيز سلاح أبيض "كتر" وتوجه لمنطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم واستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيله إلى إحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء السير غافله وتعدى عليه بواسطة السلاح الأبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

أمكن التوصل إلى شاهد رؤيه شاهد المجنى عليه مُلقى بجوار المركبة وأخبره المتهم أن المجنى عليه صدمته إحدى السيارات وقام بحمله وإدخاله للمركبة ، ثم قام بإلقاء المجنى عليه بالطريق عقب ذلك ، وتعرف الشاهد على المتهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.