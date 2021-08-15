أكرهوه على بيع عقاره .. ضبط خاطفي مقاول النزهة

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة استدراج مقاول واحتجازه وإكراهه على توقيع على إيصالات أمانة بالنزهة، وضبط مرتكبى الواقعة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد ورود بلاغ من مقاول قرر في بتضرره من شخص مقيم بالنزهة لقيامه وآخرين باستدراجه واحتجازه داخل الشقة سكنه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانه بقيمة 2 مليون جنيه، وعقد بيع لعقار ملكه ، وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (زوجته وشقيقتها وزوجها) تم ضبط المشكو فى حقه وزوجته.

واعترفا بإرتكاب الواقعة وأقر الأول بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى2 مليون جنيه لاستثمارها فى مجال المقاولات والمعدات الثقيلة مقابل ربح شهرى ، إلا أنه لم يلتزم بتسديد الأرباح ، وتهرب من سداد أصل المبلغ المالى المستولى عليه، مما أثار حفيظته فخطط للانتقام منه وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجنى عليه ، وكذا عقد التنازل الخاص بالعقار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.