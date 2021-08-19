عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمن المواطن أولوية.. تفاصيل اجتماع بين مسؤولين أفغان وقيادي من طالبان

حركة طالبان
حركة طالبان

كشف رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله، تفاصيل لقائه وفد حركة طلبان أمس.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال عبد الله عبد الله إنهما تبادلا الرؤى بشأن أمن المواطنين ووحدة البلاد ومستقبلها.

بسبب طالبان.. شاهد| صحفية أفغانية تنهار باكية أمام زعيم الناتو

صحيفة الرياض السعودية: أفغانستان محط أنظار العالم في ظل حكم طالبان

وأوضح أنه أكد لوفد طالبان ضرورة وضع الأمن وحماية المنشآت والكرامة أولوية، مشيرًا إلى حالة الخوف التي تتملك المواطنين.

ولفت "أؤكد على دعمي لبناء دولة مستقلة وموحدة تقوم على العدالة"،موضحًا أن التاريخ يشير إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية وتثبيت دعائم الأمن مستحيل تحقيقهما في ظل غياب العدالة الاجتماعية.

وكان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، التقيا أمس الأربعاء، في العاصمة كابل، أنس حقاني، عضو فريق التفاوض من حركة "طالبان" وأحد زعماء "شبكة حقاني" المتحالفة مع الحركة.

وبحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، حضر الاجتماع أيضا رئيس مجلس النواب فضل حيدر مسلمار.

يذكر أن الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد قال إن "المفاوضات جارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في أفغانستان".

حركة طلبان رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني أفغانستان طالبان تشكيل الحكومة

ترشيحاتنا

متابعة مستمرة من الرئيس .. مدبولي : المشروعات الخدمية والتنموية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح ستحدث نقلة نوعية

الكويت.. بشري سارة للباحثين عن عمل

التعليم توجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتغيبين عن امتحانات الدور الأول

الإسكان: 80 % نسبة تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الساحلي المتميز برشيد الجديدة

رئيس الوزراء يناقش إجراءات التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية بإفريقيا

"التخطيط": 125 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الصناعة خلال 2021/2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطالبات لوزير التعليم بتطبيق التحسين في الثانوية العامة .. وشوقي : مجلس الشيوخ رفض

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

قلبي وجعني .. زوجة مؤمن زكريا تعلق على الأخبار المتداولة بشأن تدهور حالة زوجها الصحية

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ