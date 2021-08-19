أمن المواطن أولوية.. تفاصيل اجتماع بين مسؤولين أفغان وقيادي من طالبان

كشف رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله، تفاصيل لقائه وفد حركة طلبان أمس.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال عبد الله عبد الله إنهما تبادلا الرؤى بشأن أمن المواطنين ووحدة البلاد ومستقبلها.

وأوضح أنه أكد لوفد طالبان ضرورة وضع الأمن وحماية المنشآت والكرامة أولوية، مشيرًا إلى حالة الخوف التي تتملك المواطنين.

ولفت "أؤكد على دعمي لبناء دولة مستقلة وموحدة تقوم على العدالة"،موضحًا أن التاريخ يشير إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية وتثبيت دعائم الأمن مستحيل تحقيقهما في ظل غياب العدالة الاجتماعية.

وكان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، التقيا أمس الأربعاء، في العاصمة كابل، أنس حقاني، عضو فريق التفاوض من حركة "طالبان" وأحد زعماء "شبكة حقاني" المتحالفة مع الحركة.

وبحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، حضر الاجتماع أيضا رئيس مجلس النواب فضل حيدر مسلمار.

يذكر أن الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد قال إن "المفاوضات جارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في أفغانستان".