بسبب طالبان.. شاهد| صحفية أفغانية تنهار باكية أمام زعيم الناتو

انفجرت صحفية أفغانية، بالبكاء خلال مؤتمر صحفي افتراضي مع رئيس حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، انهارت الصحفية ليلوما سديد، على مصير بلادها بعد سقوط الدولة في أيدي حركة طالبان، وخاصة آلاف النساء اللائي سيتعرضن للاضطهاد في ظل حكمهم.

وأضافت سديد وهي تقاوم دموعها: "كونك امرأة أفغانية ومواطن أفغاني عادي، فإنك سترى أن الوضع صعب حقًا".

وأشارت "هناك الآلاف من النساء لا يعرفن بالفعل مستقبلهن، ما الذي يحدث وما يجب أن يحدث لهن"، مضيفة: "بعد 20 عامًا نعود [إلى حكم طالبان مرة أخرى؟"

وناشدت زعيم حلف الناتو قائلة له "من فضلك لا تعترف بطالبان ولا تضعنا مرة أخرى في نفس الوضع"، حيث ظهرت لافتة معلقة خلفها كتب عليها "حياة الأفغان مهمة".

في المقابل، أجاب ستولتنبرج، على سؤال قرار سحب قوات الناتو من أفغانستان، قائلا إن اتخاذه كان صعباً للغاية، مضيفًا أنه يتفهم ويشاركها ألمها.

وأضاف "سنواصل الدعم والمراقبة، وسنواصل تحميل الحكام الجدد المسؤولية عن الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة".

ووصف الوضع الحالي في أفغانستان بأنه "مأساة"، قائلاً إن البلاد قطعت أشواطًا كبيرة اجتماعيًا وسياسيًا لدمج النساء بشكل عادل في البلاد، مضيفا: “نحتاج جميعا إلى بذل كل الجهود لمحاولة الحفاظ على تلك المكاسب”.