حملات تطهير يومية بأحياء الإسكندرية لمنع انتشار كورونا

شنت أحياء الإسكندرية حملات تطهير يومية بأحياء الثغر وإتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والأمراض الناقلة، والبعوض حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشن حي العامرية ثان، غرب الإسكندرية، بقيادة اللواء أشرف بهجت حملة للرش والتطهير بالتعاون مع مديرية الزراعة، حيث قام المختصون بتوزيع سم القوارض على المواطنين في قرية خالد ابن الوليد لمكافحة القوارض، كما شملت الحملة رش وتطهير بحري طريق الكافوري حتى فينسيا العقارية بجهاز الضباب ، كما تم تطهير وتعقيم الأماكن العامة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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وواصل حي ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة والأمراض الناقلة ، حيث تم رش عدد من المناطق منها (مساكن أبوقير، شارع بورسعيد، نادى 6 أكتوبر أبوقير، طريق المعمورة أبوقير، طريق الطابية رشيد من مزلقان الشرطة العسكرية إلى مزلقان البحرية ،شارع النبوى المهندس، مساكن الحرمين، مساكن الزهور ) ، كما تم تطهير وتعقيم أماكن تجمعات المواطنين للوقاية من الأمراض.

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملات التطهير للأماكن المترامية الأطراف بنطاق الحي حيث قامت إدارة التطهير بعدد من الحملات تضمنت مساكن الكيلو 21 بالذراع البحري، منطقة تقسيم الزراعيين بالكيلو 21 وضواحيها، والمنطقة المحيطة بترعة النوبارية بالكيلو 21، والمنطقة المحيطة بمستشفى العجمى المركزى المخصصة للحجر الصحي، وقطاع أبو تلات، ومنطقة أبو يوسف قبلى وبحريد ومنطقة مساكن الحديد والصلب، ومنطقة ٦ أكتوبر وشاطئ النخيل، ومنطقة الصفا وشملت شارع الهدى وشارع أبو العنين، وطريق أسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 21 .

تأتي حملات الرش والتطهير والتعقيم حرصا على صحة وسلامة المواطنين ومكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى للحد من إنتشار فيروس كورونا ، والأمراض الأخري.